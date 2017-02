RBB 21:00 bis 21:50 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 12 Mikado D 2010 Live TV Merken Sophie fühlt sich zunehmend einsamer in Hengasch und überlegt ernsthaft, aus dem Polizeidienst auszuscheiden und wieder nach Köln zurückzukehren. Allerdings wird sie durch einen erneuten Mordfall etwas von den trüben Gedanken abgelenkt: Baumarktinhaber Pfaff wird beim Nordic Walking vor den Augen seiner Frau und eines Angestellten erschossen. Pfaff führte seinen Baumarkt mit eiserner Hand, und einige Vorfälle in der letzten Zeit weisen darauf hin, dass er Feinde hatte - doch ist der Täter wirklich im weiteren Umfeld zu suchen? Denn die besten Motive für die Tat haben eigentlich die Menschen, die bei dem Mord dabei waren. Aber wie sollten diese das angestellt haben? Während Sophie also versucht, die Geheimnisse zweier nicht wirklich gut funktionierender Ehen zu entschlüsseln, funktioniert eine Partnerschaft furios: Heike und Dietmar sind im Wohnmobil nach Holland gefahren und erleben dort trotz strömenden Regens ihre zweiten Flitterwochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Michael Hanemann (Hans Zielonka) Andrea Cleven (Melly Weichbarth) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Joseph Orr Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Günter Handwerker, Birgit Liermann Musik: Andreas Schilling