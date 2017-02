RBB 20:15 bis 21:00 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 11 Tödlicher Lehrstoff D 2010 Merken Sophie wundert sich - und Bärbel klärt sie auf: Der Grund, warum Heike und Dietmar in letzter Zeit so abgelenkt sind, ist die Hochbegabung ihres Sohnes Kevin. Und da dieser dank seines überdimensionierten IQ's Probleme mit der "normalen" Schule hat, soll er ins Eliteinternat Lobberich einziehen, das ganz in der Nähe von Hengasch liegt. Noch bevor Kevin dort als Stipendiat aufgenommen wird, fällt dummerweise sein künftiger Lehrer Dr. Kroy tot um: Herzinfarkt - sagt jedenfalls Dr. Bechermann, der Gynäkologe des Landkreises, der nur allzu oft im Notdienst tätig ist. Und seine Diagnose erscheint auch logisch, trug Dr. Kroy doch einen Herzschrittmacher. Allerdings behaupten nun zwei der Internatsschüler, sie hätten diesen Herzschrittmacher gehackt, weil Kroy sie ungerecht behandelte. Sophie hält das für ausgemachten Blödsinn - das gäbe ein großes Lehrersterben, könnten Schüler so was bewerkstelligen - und sie soll damit auch recht behalten. Denn die Autopsie ergibt, dass Kroys Herzschrittmacher bestens funktionierte; allerdings handelt es sich trotzdem nicht um einen natürlichen Tod, denn Kroys Körper enthält eine riesige Menge Kokain, das offenbar nicht bewusst eingenommen wurde. Also doch Mord. Da Kroy sich großer Unbeliebtheit erfreute, gibt es auch jede Menge Schüler und Kollegen, denen die Tat zuzutrauen gewesen wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Michael Hanemann (Hans Zielonka) Arnd Klawitter (Dr. Kauth) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Torsten Wacker Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Günter Handwerker, Birgit Liermann Musik: Andreas Schilling