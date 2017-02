RBB 15:30 bis 17:00 Show Eine musikalische Reise ins winterliche Allgäu D 2015 HDTV Live TV Merken Das Allgäu liegt am Schnittpunkt der Länder Bayern, Baden-Württemberg und Österreich. Im Westallgäu dominieren sanfte Hügel, im Ostallgäus türmt sich die grandiose Alpenkulisse auf mehr als 2.000 Meter. Markus Brock trifft Prinz Luitpold von Bayern in Schwangau, dem Ort seiner Kindheit, und besucht das Schloss Neuschwanstein. In Oberstdorf erkundet er die größte Skisprunganlage Deutschlands und die winterlich vereiste Breitachklamm. Der Viehabtrieb in Gunzesried gehört zu den schönsten des Allgäus. Francine Jordi, Maxi Arland, Voxxclub und viele mehr begleiten Markus Brock musikalisch auf seiner Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Francine Jordi, Maxi Arland, Voxxclub Originaltitel: Musikalische Reise ins winterliche Allgäu Regie: Siegrfried Walz