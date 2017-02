RBB 14:00 bis 15:30 Familienfilm Das Traumhotel - Kap der Guten Hoffnung D, A 2009 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Markus Winter vermittelt der jungen Tierärztin Katharina Kühn einen Job in einer Aufzuchtstation seines Freundes Dr. Mike Kubach. Der ist zwar skeptisch, eine Frau in die Gefahren der Wildnis einzuweisen, kann aber wegen einer Verletzung jede Hilfe gebrauchen. Als Katharina sich eigenmächtig auf die Spur von Wilderern begibt, gerät sie allerdings in große Gefahr. Ein Wiedersehen gibt es für Markus und seinen alten Schulfreund Jonathan Beckett, der nach vielen Jahren auf das Weingut seiner Familie zurückkehrt. Nach dem Tod seines Bruders geht es mit dem Gut bergab. Jonathans Neffe Lennard begegnet dem Onkel mit Misstrauen. Er befürchtet, Jonathan wolle sein Erbteil einfordern. Als Jonathan Lennards Mutter Hanna begegnet, entfacht die alte Liebe zu ihr erneut. Während Jonathan versucht, Lennards Vertrauen zu gewinnen und eine Rettung für den Familienbetrieb zu finden, hält Hanna eine unglaubliche Enthüllung für die beiden Männer bereit. Zu Winters Hotelgästen zählt auch die karrierebewusste Architektin Natalie Wagner. Sie hat den Auftrag, ein großes Fußballstadion zu bauen. Das Baugelände ist allerdings der Trainingsplatz einiger junger Fußballer. Angeführt von ihrem Trainer Lukas Hafner kämpfen die Jungs für den Erhalt ihres Bolzplatzes. Natalie fühlt sich zu Lukas hingezogen, und sie hat das Herz am rechten Fleck. Um eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung zu finden, riskiert sie sogar ihren Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Gila von Weitershausen (Hanna Beckett) Michael Greiling (Jonathan Beckett) Sonsee Neu (Natalie Wagner) Timothy Peach (Lukas Hafner) Lara Joy Körner (Katharina Kühn) Wolfgang Fierek (Dr. Mike Kubach) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6