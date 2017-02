RBB 07:30 bis 08:00 Magazin selbstbestimmt! Das Magazin Leben mit Behinderung Die blinden und sehbehinderten Kegler der SG Einheit Arnstadt / Scheinbar hilflos - Stark gegen Gewalt / SonntagsFragen mit Michael Mittermeier / Fromme Nummer D 2017 HDTV Live TV Merken Magazin und Reportage verstehen sich als Brückenbauer zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Die Sendung porträtiert Menschen in ihrer ganz persönlichen Lebenssituation, zeigt, wie stark Menschen mit Handicap sein können. Zugleich will die Sendereihe das Recht auf Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung stärken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: selbstbestimmt! Das Magazin

