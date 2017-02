Super RTL 20:15 bis 21:50 Trickfilm Gerechtigkeitsliga - Gefängnisausbruch in Gotham City USA 2016 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Batman nimmt sich eine Auszeit und fährt in den Urlaub. Den kann er allerdings nicht wirklich genießen, da ihm Bane und Deathstroke mit einem fiesen Plan auflauern. Währenddessen versucht der Rest der Gerechtigkeitsliga für Recht und Ordnung in Gotham City zu sorgen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn der Joker hat alle Schurken aus dem Gefängnis befreit und die Stadt droht im Chaos zu versinken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lego DC Comics Superheroes: Justice League - Gotham City Breakout Regie: Matt Peters, Melchior Zwyer Drehbuch: James Krieg Musik: Tim Kelly Altersempfehlung: ab 6