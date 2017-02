Super RTL 16:15 bis 16:40 Trickserie Inspector Gadget Rettet die Pyramiden! / Zurück in die Schurkenzukunft CDN, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Dr. Kralle will die Pyramiden in Ägypten zerstören. Doch Inspector Gadget und Sophie setzen alles daran, die uralten Bauwerke zu retten. 2. Geschichte: Dr. Kralle schickt seinen Neffen Titus zurück in die Vergangenheit, um seinem jüngeren Ich die 50 größten Schurkenpläne aller Zeiten zu überbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inspector Gadget Altersempfehlung: ab 6