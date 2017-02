Super RTL 15:00 bis 15:25 Trickserie Inspector Gadget Der doppelte Pop-Star / Professor Rotoskop in Gefahr CDN, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Dr. Kralles Neffe Titus versucht verzweifelt, sich als Rockstar zu etablieren. Um seinem Ziel näher zu kommen, versucht er, die Rolle des Superstars Nigel einzunehmen. Doch damit nicht genug: Mithilfe eines Gedankenmanipulators will er die Fans zu einer willenlosen Armee umpolen. Kann Inspector Gadget ihn aufhalten? 2. Geschichte: Dr. Kralle hat es auf Professor Rotoskop abgesehen, denn er will an dessen neueste Erfindung gelangen. Inspector Gadget und Sophie begleiten den Wissenschaftler zu einer Messe, um ihn vor MADetta, einer Agentin von Dr. Kralle zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inspector Gadget Altersempfehlung: ab 6