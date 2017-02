Super RTL 13:15 bis 13:40 Trickserie Friends - Das Dschungel-Abenteuer USA 2014 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Olivias Tante Sophie möchte heiraten. Doch ihr Verlobter Henry ist spurlos verschwunden! Gemeinsam mit ihren Freundinnen macht sich Olivia auf die Suche, die sie tief in den Dschungel führt. Und dort warten weitere Abenteuer: Ein Pandababy ist verletzt und muss schleunigst gerettet werden. Zum Glück kümmert sich Tante Sophie um das Tier, während die Freundinnen versuchen, Henry ausfindig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Power of Friendship Regie: Phillip Berg Drehbuch: Kim Duran Altersempfehlung: ab 6