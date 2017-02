Super RTL 10:10 bis 10:35 Trickserie Oddbods Stille Nacht / Pogo der Poltergeist / Zee kümmert sich USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Fuse wird mitten in der Nacht von einer kleinen Maus geweckt. Sie raubt ihm den Schlaf und Fuse versucht alles, wirklich alles, um sie wieder loszuwerden. 2. Geschichte: Pogo kauft eine Maschine, die ihn unsichtbar macht. Perfekt! So kann er unerkannt allen möglichen Schabernack treiben. Bis Bubbles und Newt ihm auf die Schliche kommen und ihm alles heimzahlen... 3. Geschichte: Als Newt kurz verreist, bittet sie Zee auf ihr Haus und den kleinen Hamster aufzupassen. Doch ist Zee dieser Verantwortung wirklich gewachsen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6