Super RTL 08:55 bis 09:20 Trickserie Angelo! Meister Manetti / Das Mini-Rennen CDN, F, GB 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sherwood und Angelo wollen unbedingt den braunen Gurt in Karate haben. Allerdings müssen sie dafür einen Braun-Gurt-Träger besiegen. Erstaunlicherweise hat Manetti diesen Gurt bereits. Aber Meister Manetti ist nun auch mal kräftiger und ganz anders als andere Kinder. Angelo schlägt also vor, sich so viel wie möglich von Meister Manetti abzugucken, um ihn dann auf der Matte mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Aber das ist nicht so leicht wie gedacht... 2. Geschichte: Angelo und Sherwood haben sich für ihre ferngesteuerten Autos eine Rampe gebastelt. Es kommt wie es kommen muss: die Autos fliegen über die Rampe und landen ausgerechnet in Geezers Garten. Und es gibt ein ungeschriebenes Gesetz: Alles was jemals in Geezers Garten gelandet ist, ist nie wieder aufgetaucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6

