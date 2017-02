Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Der Erdbeereis-Roboter D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Ist das eine Hitze! Und damit die Pinguinkinder nicht so doll schwitzen, kaufen Benjamin und Otto Eis. Obwohl sie sich beeilen, ist das Eis bereits geschmolzen, bevor sie das Pinguingehege erreichen. Da hat Benjamin eine eiskalte Idee: Zusammen mit dem Erfinder Eddi Eddison baut er einen Roboter, der Eis an die Pinguinkinder verteilen kann. Mit dieser Erfindung hofft Eddi den Goldpokal des Neustädter Erfinderwettbewerbs zu gewinnen. Doch Baron von Zwiebelschreck klaut den Konstruktionsplan des eisigen Roboters... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen