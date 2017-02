Pro7 Fun 08:15 bis 09:40 Fantasyfilm Knights of Badassdom USA 2013 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joes Freundin Beth hat keine Lust mehr, einem unreifen Flausenkopf nachzulaufen, und gibt ihrem Freund den Laufpass. Joes Freunde Hung und Eric wissen, was ihr Kumpel jetzt braucht: Viele Drogen, noch mehr Alkohol, und ein Schwert, mit dem er ein paar Feinde metzeln kann, draußen, beim Liverollenspiel mit Gleichgesinnten im Wald. Joe hat keine Lust zu spielen, aber seine Freunde zwingen ihn. Und dann ist da noch dieses alte Buch, das Eric auf eBay ersteigerte. Mit ihm kann man Dämonen beschwören. Zeit, es mal auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Zahn (Eric) Ryan Kwanten (Joe) Peter Dinklage (Hung) Summer Glau (Gwen) Margarita Levieva (Beth) Jimmi Simpson (Ronnie Kwok) Brett Gipson (Gunther) Originaltitel: Knights of Badassdom Regie: Joe Lynch Drehbuch: Kevin Dreyfuss, Matt Wall Kamera: Sam McCurdy Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

