SAT.1 Emotions 03:10 bis 03:55 Show Die Harald Schmidt Show D 2002 Merken Am 5. Dezember 1995 hob Harald Schmidt seine inzwischen legendäre Late Night Comedy aus der Taufe und spielte damit Geburtshelfer für ein nationales Aha-Erlebnis - die Wiederentdeckung der Selbstironie. Danach war nichts mehr, wie es war: Der Schmidt-Kult boomte und Prominente ließen sich gerne von "Dirty Harry" in die Pfanne hauen. Deutschlands erste Late Night Show hat bis heute nichts von ihrer Bissigkeit und ihrem zielsicheren Witz eingebüßt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Schmidt Originaltitel: Die Harald Schmidt Show Musik: Helmut Zerlett

