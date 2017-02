SAT.1 Emotions 00:10 bis 00:35 Show Knallerfrauen D 2015 16:9 HDTV Merken Unglaublich wandelbar und mit vollem Körpereinsatz schlüpft Martina Hill in den "Knallerfrauen" wieder in die verschiedensten Frauenrollen. Sie ist mal der sexy Vamp, mal die einfallsreiche Mutter, und mal die vermeintlich taffe Businessfrau. Alles Frauen, die provokant oder absurd und auch einfach mal völlig verrückt ihren Alltag meistern - oder es zumindest versuchen. Dabei immer überraschend und vor allen Dingen zum Brüllen komisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Knallerfrauen