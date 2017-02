SAT.1 Emotions 08:10 bis 10:10 Drama Die Hebamme D, A, CZ 2014 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Packender Historienthriller von den Machern der Familiensagen "Das Adlon" und "Der Wagner-Clan" mit Jungstar Josefine Preuß ('Türkisch für Anfänger'). Engagiert, selbstsicher und zielbewusst setzt sich Preuß als junge Hebammenschülerin Gesa für eine humane Geburtshilfe ein, verliebt sich Hals über Kopf in einen Arzt und wird Zeugin einer Reihe rätselhafter Selbstmorde. Von Kindheit an hat Gesa nur ein Ziel: Eines Tages will sie eine so gute Hebamme sein wie ihre Mutter. Als diese viel zu früh stirbt, verschlägt es Gesa ins Marburger "Gebärhaus". Unter menschenunwürdigen Bedingungen lehrt dort der angesehene Professor Kilian die Kunst der Geburtshilfe. Seine brachialen Methoden erregen schnell Gesas Widerstandsgeist. Während sie zunehmend Vertrauen zum Anatomie-Fachmann Dr. Clemens Heuser fasst, hält eine rätselhafte Selbstmordserie die Stadt in Atem. Lotte wird beinahe von einem Vermummten stranguliert, aber Gesa erscheint gerade im rechten Augenblick und der Angreifer flieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josefine Preuß (Gesa) Axel Milberg (Kilian) Andreas Pietschmann (Dr. Clemens Heuser) Lisa Maria Potthoff (Elgin Gottschalk) Martina Ebm (Bettina) Alicia von Rittberg (Lotte) Vladimir Burlakov (Konrad) Originaltitel: Die Hebamme Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Thorsten Wettcke Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 12

