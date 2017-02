SAT.1 Emotions 06:35 bis 08:10 Komödie Sex oder Liebe? D 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken An und für sich hatte sich Marie geschworen, sich nie wieder mit einem Mann einzulassen. Viel zu sehr hatte sie unter ihrem Gefühlschaos wegen des verheirateten Oliver gelitten. Doch meist kommt ja bekanntlich alles anders, als man denkt: Sie verguckt sich nicht nur in einen Mann, sondern gleich in zwei. Dass diese beiden die besten Freunde sind, macht die Sache nicht leichter. Aber dass sie sich auch eine Wohnung teilen, führt unweigerlich zur Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Nitsch (Marie) Katharina Müller-Elmau (Conny) Hannes Jaenicke (Frank) Arnd Klawitter (Alyoscha) Dirk Martens (Oliver) Kristiane Kupfer (Frau Schmidt) Thomas Gumpert (Herr Schmidt) Originaltitel: Sex oder Liebe? Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Don Bohlinger Kamera: Mathias Neumann Musik: Ralf Wienrich Altersempfehlung: ab 12

