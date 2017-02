n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die SS - Himmlers Terror-Staffel GB 2014 16:9 HDTV Merken Heinrich Himmlers Schutzstaffel, kurz SS genannt, stand in den 20er Jahren und bis zu Beginn der Nazi-Diktatur im Schatten der Sturmabteilung (SA). Je mehr Hitlers Herrschaft sich jedoch in Deutschland etablierte, desto größer wurde der Einfluss der schwarz uniformierten Paramilitärs. Die SS-Terrormaschine verbreitete im Laufe des Zweiten Weltkriegs Angst und Schrecken in ganz Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Mega Weapons