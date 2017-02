Pro7 MAXX 14:25 bis 15:15 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Frischer Wind USA 2013 16:9 HDTV Merken Shelby entdeckt in Louisiana einen Baumstamm, von dem er sich ein lukratives Geschäft erhofft. Dafür wagt er sich jedoch in gefährliches Gelände. Derweil haben Brad und Swilley in Florida alle Hände voll zu tun, S&S Aqua Logging in der Spur zu halten. Ein neues Unternehmen aus Kanada ist ihnen dicht auf den Fersen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12