Pro7 MAXX 08:40 bis 09:05 Dokusoap Vorsicht bissig! - Einsatz für den Turtleman Das Höllenschwein USA 2011 16:9 HDTV Merken Bei einem Spezial-Einsatz in Louisiana versucht der Turtleman, ein ganzes Rudel Murmeltiere zu vertreiben, das nach dem Wirbelsturm Katrina den Rasen einer Familie zu seinem neuen Zuhause erkoren hat. Im Süden Louisianas benötigt ein Shrimp-Fischer die Hilfe des Turtleman: Bisamratten machen ihm das Leben schwer, weil sie egelmäßig seine Taue zerfressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Call of the Wildman Altersempfehlung: ab 12

