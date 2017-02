Sat.1 22:20 bis 00:05 Actionfilm Shootout - Keine Gnade USA 2012 Nach einer Story von Alexis Nolent 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sylvester Stallone kennt keine Gnade! Auftragskiller Jimmy Bobo hat seine besten Jahre hinter sich, doch das ist jetzt egal: Denn er muss Rache nehmen für den Tod seines jungen Partners. Dafür schließt er sich mit dem Cop Taylor Kwon zusammen, der ebenfalls den Mörder eines Kollegen jagt - und eigentlich Jimmy ganz oben auf seiner Liste der Verdächtigen hat. Die Suche nach dem wahren Schuldigen führt das ungleiche Duo von New Orleans in die höchsten Kreise von Washington D.C. ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (James Bonomo) Sung Kang (Taylor Kwon) Sarah Shahi (Lisa) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Robert Nkomo Morel) Christian Slater (Marcus Baptiste) Jason Momoa (Keegan) Weronika Rosati (Lola) Originaltitel: Bullet to the Head Regie: Walter Hill Drehbuch: Alessandro Camon Kamera: Lloyd Ahern Musik: Steve Mazzaro Altersempfehlung: ab 16