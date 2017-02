Sat.1 19:30 bis 19:55 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Vertraue nie D 2013 16:9 HDTV Merken Eine junge Frau wird mitten in der Nacht an einer einsamen Straße gefunden - völlig unterkühlt, mit zerrissener Kleidung und Verletzungen. Die ärztliche Untersuchung enthüllt Grausames: Sie wurde betäubt und mehrfach vergewaltigt. Die letzte Erinnerung der 21-Jährigen ist eine Studentenparty. Doch wie sich herausstellt, fand die bereits vor drei Wochen statt. Wo wurde die Frau gefangen gehalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz