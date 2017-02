Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Notfall in einen Wald: Ein Spaziergänger ist in einer Tellerfalle gefangen und schwer verletzt. Als die Spezialisten in der Nähe Gewehre finden, stehen sie vor einem Rätsel. - Eine Frau hat schwere Verletzungen im Gesicht, nachdem eine E-Zigarette beim heimlichen Rauchen explodiert ist. Kurz darauf fällt ihr Sohn in Ohnmacht! - Und: Bei einer Stichproben-Kontrolle auf einem Privatflughafen fällt den Zoll-Beamten ein Teenager mit Koks im Gepäck auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten