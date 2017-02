Sat.1 13:00 bis 14:00 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Ein Vater greift seine Tochter und ihren neuen Freund auf offener Straße an und fügt dem Mädchen sogar eine Bisswunde im Gesicht zu. Was ist der Grund für die Attacke? Ein Schrebergartenbesitzer greift seinen Nachbarn mit einer Harke an und verletzt ihn am Arm. Können die Beamten die Streithähne beruhigen? Die Polizisten werden in der Nähe einer Kirche Zeugen einer Verfolgungsjagd. Sie vermuten einen Überfall am helllichten Tag und schreiten ein. Liegen sie richtig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife