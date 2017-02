Sat.1 10:05 bis 11:05 Dokusoap Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie! D 2015 16:9 HDTV Merken Falk Winkelmann ist verzweifelt, denn er muss mit ansehen wie seine Tochter in Armut lebt. Seit er sich von seiner Ehefrau scheiden lassen hat, will er Kindesunterhalt zahlen, doch diese nimmt das Geld nicht an. Auch Tochter Annelie verweigert jeglichen Kontakt zu ihrem Vater. Falk bittet Christian Vorländer das Umgangsrecht für die 14-Jährige durchzusetzen. Der engagierte Anwalt will der ganzen Familie helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alexander Hold, Stephan Lucas, Alexander Stephens, Isabella Schulien Originaltitel: Im Namen der Gerechtigkeit