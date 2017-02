Sat.1 07:10 bis 08:05 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Eine Passantin wird offenbar von drei Punks bedrängt. Die Polizisten schreiten ein. Sie ahnen jedoch nicht, dass sie in ein weitreichendes Familiendrama hineingeraten sind. Ein Autofahrer muss einem herrenlosen Hund ausweichen und baut einen Unfall. Die Halterin des Tiers gibt ihm alleine die Schuld an dem Unfall. Hat sie Recht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 361 Min. Nur für dich

Komödie

RTL II 05:45 bis 07:35

Seit 106 Min. Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 61 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 32 Min.