sixx 00:00 bis 01:00 Dokumentation Killer-Paare - Tödliches Verlangen Die verlorene Tochter USA 2012 16:9 HDTV Merken Die 24-jährige Leslie Ballard bricht aus ihrem wohlbehüteten Elternhaus aus und stürzt sich in eine Affäre mit dem 20 Jahre älteren Mike MacKool. Schnelle Autos, ein ausschweifender Lebensstil und blinde Leidenschaft bestimmen von nun an das Leben der jungen Frau. Da das Geld schnell verbraucht ist, hat Mike einen teuflischen Plan: Er bringt Leslie dazu, ihre eigene Mutter umzubringen. Dadurch fiele die Erbschaft des schwerkranken Vaters in die Hände der Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russ Randall (CSI Agent) Christie Beran (Leslie Mckool) Rachel Rose Lynch (Courtney MacKool) Philip Odango (Plastic Surgeon) Nick Lakey (Drunk Teenager) Susan Reilly (Mother) Originaltitel: Wicked Attraction Regie: Greg Francis Altersempfehlung: ab 16