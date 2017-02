sixx 09:20 bis 10:40 Dokusoap Trau Dich - Den REST erledige ich! Ein ritterlicher Bräutigam GB 2011 16:9 Merken Daryl und Clodagh haben sich bereits im jungen Alter von 17 und 15 Jahren kennengelernt. Seitdem sind die beiden Iren unzertrennlich. Daryl will seiner Liebsten nun den schönsten Tag ihres Lebens bereiten und organisiert die Hochzeit. Das romantische Ereignis soll am Valentinstag stattfinden - dem Tag, den der Bräutigam einmal vergessen und dafür mächtig Ärger kassiert hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Tell the Bride