sixx 04:35 bis 05:15 Serien Gossip Girl Dan De Fleurette USA 2009 16:9 HDTV Merken Olivia ist ein Filmstar und studiert an der NYU. Dan kennt sie als Einziger nicht und freundet sich mit ihr an. Gerührt ob seiner ehrlichen Gefühle, verrät sie ihm nicht, wer sie ist. Erst bei der Premiere ihres neuen Films klärt es sich auf und Dan ist peinlich berührt ... Blair ist frustriert, weil sie an der NYU ein Niemand ist. Sie macht aus der Not eine Tugend und gründet ihren eigenen kleinen Club ... Serena ist auf Jobsuche und landet in der Welt der Filmstars ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Blake Lively (Serena van der Woodsen) Leighton Meester (Blair Waldorf) Penn Badgley (Dan Humphrey) Chace Crawford (Nate Archibald) Taylor Momsen (Jenny Humphrey) Ed Westwick (Chuck Bass) Jessica Szohr (Vanessa Abrams) Originaltitel: Gossip Girl Regie: Mark Piznarski Drehbuch: John Stephens Kamera: David M. Dunlap Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 6