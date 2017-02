sixx 20:15 bis 22:05 Komödie Nachbarn süß-sauer D 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als neben Familie Brücker die chinesische Familie Wang einzieht, ist die Freude zunächst groß. Doch dann entpuppen sich die Nachbarn aus Fernost als wahre Überflieger: Der Nachwuchs der Wangs übertrumpft die Brückerschen Sprösslinge in der Schule, und Vater Wang schnappt Michael Brücker den ersehnten Geschäftsführerposten vor der Nase weg. Logisch, dass die Brückers so viel Perfektionismus auf Dauer unerträglich finden und zum Gegenschlag rüsten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Michael Brücker) Bettina Zimmermann (Lisa Brücker) Linda Chang (Li Wang) Fang Yu (Hua Wang) Cosima Henman (Jennifer Brücker) Leon Seidel (Brian Brücker) Kim Stephanie Reinboldt (Meimei Wang) Originaltitel: Nachbarn süß-sauer Regie: Granz Henman Drehbuch: Martin Rauhaus Musik: Helmut Zerlett Altersempfehlung: ab 6