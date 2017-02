WDR 20:15 bis 21:40 Krimi Die Füchsin - Dunkle Fährte D 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anne Marie Fuchs, jung (Kat Sellner)Die Mittfünfzigerin Anne Marie Fuchs lebt bescheiden und zurückgezogen in Düsseldorf. Ihr einziger regelmäßiger Kontakt ist die Chefin des Restaurant-Cafés "Mittsommer", Simone Papst, die stets einen guten Kaffee für Anne bereit hält und bei der sie anschreiben lassen kann. Als der beste Kumpel von Simones Bruder Sebastian ermordet aufgefunden wird und Sebastian spurlos verschwindet, bietet Anne ihre Hilfe an. Schnell wird klar, dass die unscheinbare Dame, die immer knapp bei Kasse ist, ein absoluter Ermittlungsprofi mit messerscharfem Verstand zu sein scheint. Kein Wunder, denn Anne Marie Fuchs ist eine ehemalige DDR-Spionin, eine Vergangenheit, die sie mit Olaf Ruhleben teilt. Er war Annes Führungsoffizier und versucht sie nun, gut 20 Jahre später, als Spezialistin für seine Sicherheitsfirma anzuwerben. Doch die "Füchsin" lehnt ab, denn sie hat noch eine Rechnung aus ihrer aktiven Zeit offen, für deren Begleichung sie ihre Energie benötigt. Mit Unterstützung von Simones Ehemann Youssef El Kilali begibt sich Anne auf die Suche nach Sebastian und überschreitet dabei mit ihren teils radikalen Methoden etliche Grenzen der Legalität. Im Zuge ihrer Ermittlungen kommt sie einer größeren Sache auf die Spur, die sie befürchten lässt, dass Sebastians Leben in höchster Gefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lina Wendel (Anne Marie Fuchs) Karim Cherif (Youssef El Kilali) Jasmin Schwiers (Simone Papst) Torsten Michaelis (Olaf Ruhleben) Robert Dölle (Ralf Eisner) Sara Fazilat (Saida) Luc Feit (Ingo Bethke) Originaltitel: Die Füchsin - Dunkle Fährte Regie: Samira Radsi Drehbuch: Ralf Kinder Kamera: Frank Küpper Musik: Dürbeck & Dohmen