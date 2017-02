WDR 17:45 bis 18:15 Kochen Kochen mit Martina und Moritz Leckere Eintöpfe wecken die Lebensgeister D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Buchstäblich herzerwärmend, nämlich heiß, herzhaft und belebend: so muss ein leckerer, traditioneller Eintopf sein. Über die Jahre sind sie etwas aus der Mode gekommen, doch in den letzten Jahren gibt es einen regelrechten Eintopf- und Suppenboom. Suppenbars und Supermärkte bieten eine breite Palette von Klassikern an. Eintöpfe liegen heute voll im Trend und sind eine vollwertige, zeitgemäße Mahlzeit und keine altmodische Hausmannskost. Wer vom Spaziergang oder vom Straßenkarneval durchfroren zurück ist und um Mitternacht nochmal Kraft schöpfen will, der braucht was Kräftiges auf den Teller. Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz bereiten in dieser Sendung Eintöpfe zu mit angenehmem Zeitaufwand: zum Beispiel einen Hühnertopf mit Lauch und Kartoffeln, einen Eintopf mit Kassler, Sauerkraut und Roter Bete, eine Waterzoi, wie man sie in Belgien liebt, ein geradezu eleganter Eintopf mit Fisch, Muscheln und Gemüse. Darüber hinaus verraten sie ein Rezept auch mal ganz ohne Fleisch, einen Kartoffeltopf mit Avocado. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Kochen mit Martina und Moritz