Magazin Doc Esser - Der Gesundheits-Check Gesund ohne Arzt - rezeptfreie Medikamente richtig anwenden D 2017

Der Hals kratzt, der Magen drückt, das Knie schmerzt: Tablette schlucken - und bald geht's besser. 6,6 Milliarden Euro Umsatz machten Apotheken, Drogerien und der Onlinehandel mit rezeptfreien und freiverkäuflichen Medikamenten im Jahr 2015. Doch sind diese Präparate wirklich so sinnvoll, harmlos und praktisch - nur weil wir keinen Arzt dafür brauchen? Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, ist Doc Esser. Er geht auf Spurensuche in deutschen Haushalten. Er stellt fest: Häufig wird Geld für Tabletten und Pillen ausgegeben, die nichts bringen. Er macht den Test: Hausmittel gegen Hustensaft. Und er trifft auf Menschen, die Opfer vermeintlich harmloser Medikamente geworden sind. Patienten mit Leberschäden und Magenblutungen. Doc Esser sagt: Erst schlaumachen - dann schlucken!

Moderation: Dr. Heinz-Wilhelm "Heiwi" Esser