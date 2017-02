WDR 12:00 bis 12:25 Magazin Wissen macht Ah! - Pizza Meer aus Früchten D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Shary und Ralph machen heute frische Pizza, die es garantiert nicht in der Pizzeria gibt. Anstatt Tomatensoße landen darauf pürierte Himbeeren, jede Menge Obst, die eine oder andere Kalorie - und dazu die Antworten auf folgende Fragen: Was ist eine Kalorie? Wo stecken die bloß? Im Essen und Trinken sollen Kalorien sein, die unseren Köper mit lebenswichtiger Energie versorgen. Zu viele davon sind ungesund, machen uns dick. Doch wie erkennt man eine Kalorie - und woran erkennt man ganz viele von ihnen? Warum wird einem im Auto hinten eher schlecht als vorne? Was sind arme Ritter (und wie heißen sie noch)? Wie kann man ins Fettnäpfchen treten? Was ist Tofu? Wissen macht Ah! im Internet: www.wissen-macht-ah.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers Originaltitel: Wissen macht Ah!

