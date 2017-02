WDR 08:15 bis 09:45 Drama Liebe am Fjord - Abschied von Hannah D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bille Holm (Andree-Östen Solvik) In seinen Büchern drückt der angesehene Schriftsteller Henrik Agdestein seine Gefühle formvollendet aus. In der Realität verhält sich der Eigenbrötler seiner Umwelt gegenüber dagegen barsch und abweisend und hat sich zunehmend isoliert. Mit seiner schwerkranken Frau stirbt der letzte Mensch, zu dem er eine liebevolle Beziehung hatte. Seine drei erwachsenen Kinder wollen dem Vater in dieser schweren Stunde beistehen, doch das ist dem alten Sturkopf gar nicht recht. Er lässt niemanden an sich heran, weder die herzensgute Lehrerin Sonja, noch die temperamentvolle Polizistin Laura. Und schon gar nicht den Spitzenpolitiker Leif, dessen Homosexualität er missbilligt. Um ihre Abreise zu beschleunigen, provoziert Henrik nach der Beerdigung einen handfesten Eklat. Enttäuscht kehren Sonja, Laura und Leif dem alten Herrn den Rücken. Doch sie bleiben im Ort und organisieren eine liebevolle Feier, bei der das ganze Dorf Abschied von Hannah nehmen kann. Niemand rechnet ernsthaft mit Henriks Erscheinen. Als dieser jedoch vor die Trauergemeinde tritt und spricht, sind alle ergriffen: Henrik Agdestein hat also doch ein Herz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Habich (Henrik Agdestein) Rainer Sellien (Leif Agdestein) Catherine Bode (Sonja Wirkola) Fanny Staffa (Laura Agdestein) Kai Scheve (Herr Strahnge) Andreas Holt (Morten Wirkola) Andree-Östen Solvik (Bille Holm) Originaltitel: Liebe am Fjord - Abschied von Hannah Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 6

