Thriller Unschuldige Biester D 1999 Kathi und Laura können es nicht glauben: Ausgerechnet die schöne und reiche Vanessa will ihre Freundin werden. Vanessas Stiefvater Dieter ist dank seiner Glasfabrik der reichste Mann im bayerischen Flauchensee. Die drei Mädchen hecken jede Menge Streiche aus und entdecken die Macht ihrer Jugend: Vor allem Vanessa spielt mit der Rolle des verletzbaren Teenagers und des erotischen Vamps geschickt die Erwachsenenwelt aus. Die unberechenbaren Eskapaden des Trios scheinen zwangsläufig ein Ende zu finden, als ihr Klassenlehrer Thomas Baumann Vanessa mit Schulverweis droht. Daher schmiedet sie einen Plan, um den Lehrer zu erpressen. Sie täuscht in seinem Büro einen Ohnmachtsanfall vor. Als Baumann sich um sie bemüht, wird er von dem Klassenkameraden Axel fotografiert, der heimlich in Kathi verliebt ist. Auf den Fotos hat es den Anschein, als umarme der Lehrer Vanessa leidenschaftlich. Als Belohnung für die Aufnahmen bekommt Axel ein Date mit Kathi. Als er sich bei einem ungeschickten Annäherungsversuch verletzt, tauchen plötzlich die beiden anderen Mädchen auf und jagen Axel feixend fort. Tief gedemütigt flieht er über einen gefrorenen See. Doch plötzlich bricht Axel auf der dünnen Eisdecke ein. Die Mädchen alarmieren anonym die Feuerwehr, die den Jungen aber nicht mehr retten kann: Axel ist tot. Zutiefst schockiert beschließen die Mädchen, ihr Geheimnis zu wahren, und sie schwören sich gegenseitig, zu schweigen. Als Vanessas Schulverweis wegen eines weiteren Schwindels nicht mehr abwendbar ist, geht sie abends in Baumanns Wohnung, um den Lehrer umzustimmen. Aber Baumann lehnt eine Aufhebung seiner Entscheidung kategorisch ab. Kurz darauf taucht Vanessa übel zugerichtet bei Laura und Kathi auf. Sie sagt, dass Baumann versucht habe, sie zu vergewaltigen. Obwohl die Mädchen wissen, dass Vanessa sich selbst so zugerichtet hat, beschließen sie, Baumann anzuzeigen. Als der ahnungslose Lehrer vorgeladen wird, verstrickt er sich in Widersprüche, die ihn zum Täter stempeln. Seine Situation scheint ausweglos. Fortan wird er als ein Mädchenschänder angesehen. Während Vanessa und Kathi ihren Triumph über den Lehrer genießen, quält Laura wegen ihrer Falschaussage das schlechte Gewissen. Sie beginnt, Vanessas Lügenkonstrukt zu durchleuchten und findet dabei Unglaubliches heraus: Bei ihrer Freundin wurde eine Abtreibung vorgenommen. Laura stellt Vanessa zur Rede und erfährt von jahrelangen Misshandlungen, denen das Mädchen hinter der Luxus-Fassade der Fabrikanten-Familie ausgeliefert war... Schauspieler: Mina Tander (Vanessa) Janina Flieger (Laura) Diana Amft (Kathi) Sebastian Münster (Thomas Baumann) Marie-Lou Sellem (Martina Baumann) Tobias Schenke (Axel) Walter Sittler (Dieter Hermann) Originaltitel: Unschuldige Biester Regie: Stefan Schneider Drehbuch: Kit Hopkins