RTL Plus 20:15 bis 21:50 Komödie Die Friseuse und der Millionär D 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Thomas Winkler ist erfolgreicher Architekt, gehört zu den Oberen Zehntausend Berlins und ist allein erziehend. Sein elfjähriger Sohn Nikolaus, genannt Nick, spielt am liebsten Basketball. Nick würde alles tun, um das Spiel der NBA-Allstars in Berlin zu sehen. Doch als es endlich so weit ist, will ihn sein Vater just an diesem Termin "abschieben" - zur Tante nach München. Auf dem Bahnhof steigt Nick brav in den Zug ein - an einer anderen Stelle aber sofort wieder aus. Da er Gruß-Telegramme an Vater und Tante schickt, denken zunächst beide, dass Nick in besten Händen ist. Das Erste, was dem Streuner Nick allein in den Straßen Berlins passiert - er wird von ein paar Straßenjungen ausgeraubt, verliert seine Klamotten und die kostbare Eintrittskarte für das Basketball-Spiel. Seine Rettung ist Anna. Die Friseuse nimmt ihn auf, nachdem er ihr eine herzzerreißende Geschichte von einem brutalen Stiefvater erzählt hat. Anna hat nach verschiedenen Beziehungspleiten nur noch ein Ziel - einen Mann mit üppigem Konto zu heiraten. Mit List und Tücke und an der Seite des wohlhabenden Seniors Max Billheim schleicht sie sich auf mondäne Partys und hat schließlich scheinbar Glück: Der smarte, millionenschwere Philipp Steinmann hält sie für eine ebenso reiche Erbin und heuchelt leidenschaftliche Gefühle. Hier nun kehren sich die Rollen um, denn diesmal ist Nick Annas Rettung: Er kennt Steinmann, der ein Bekannter seines Vaters ist. Nick setzt alles daran, um Anna den oberflächlichen Playboy auszureden. Die Verwicklungen nehmen ihren Lauf, als Anna durch Zufall Nicks Vater kennen lernt, hinter Nicks Intrigen gegen ihre Beziehung zu Steinmann kommt und Nicks Vater herausfindet, dass sein Sohnemann gar nicht in München ist, sondern offenbar verschollen. Thomas Winkler startet auf eigene Kappe eine groß angelegte Suchkampagne in den Medien. Annas spießiger Hausmeister Kessler gibt Nicks Vater einen ersten Tipp über den Aufenthaltsort seines Sohnes - und so kreuzen sich Annas und Thomas' Wege erneut... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eva Habermann (Anna Gunther) Leander Haußmann (Thomas Winkler) Stefan Jürgens (Philipp Steinmann) Ivo Möller (Nikolaus Winkler) Ruth-Maria Kubitschek (Partygast) Karl Schönböck (Max Billheim) Ilknur Boyraz (Sara Ertner) Originaltitel: Die Friseuse und der Millionär Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Robin Schiff, Marc Terjung