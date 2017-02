RTL Passion 20:15 bis 22:55 Drama Mausam IND, GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Punjab, 1992: Für den gutgelaunten Draufgänger Harry ist es Liebe auf den ersten Blick, als er die sanftmütige Studentin Aayat kennenlernt. Obwohl ihre Lebensumstände grundverschieden sind, will Harry Aayat einen Heiratsantrag machen. Doch das Schicksal arbeitet gegen sie: Während Aayats Familie vor aufkeimenden politischen und religiösen Unruhen nach Mumbai flieht, wird Harry zum Wehrdienst bei der Air Force eingezogen. Erst Jahre später begegnen sich die beiden in Schottland wieder, wo Harry mittlerweile als Kampfpilot stationiert ist. Auch hier ist das Glück nicht von Dauer: Ein eskalierender Konflikt in Kaschmir führt Harry zurück nach Indien, wo er beim Kampfeinsatz verwundet wird. Verzweifelt versucht Aayat, mit Harry in Verbindung zu treten. Doch die Umstände entzweien das Paar immer wieder. Erst zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung stehen sich Harry und Aayat plötzlich erneut gegenüber. Vor dem Hintergrund realer politischer und religiöser Konflikte im Indien der neunziger Jahre entfaltet der erfahrene Schauspieler Panjak Kapur in seinem Regie-Erstling eine behutsam und gefühlvoll erzählte Liebesgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Harinder Singh / Harry) Sonam Kapoor (Aayat) Anupam Kher (Maharaj Krish) Supriya Pathak (Fatimah Bua) Aditi Sharma (Lajjo) Manoj Pahwa (Tangewala) Vaibhav Talwar (Javed Rasool) Originaltitel: Mausam Regie: Pankaj Kapur Drehbuch: Pankaj Kapur, Carl Austin Kamera: Binod Pradhan Musik: Pritam Chakraborty Altersempfehlung: ab 12