RTL Passion 17:55 bis 18:40 Serien Royal Pains Folge: 83 Manchmal kommen sie (nicht) wieder USA 2014 Merken Hank bekommt Besuch von der blinden Charlotte, mit der er in Europa eine Romanze hatte, die allerdings im Streit endete. Sie will sich einer Hornhaut-Transplantation unterziehen. Die beiden sind sofort wieder Feuer und Flamme füreinander. Divya und Jeremiah behandeln Naomi, die sich zum wiederholten Mal einer künstlichen Befruchtung unterzieht. Als plötzlich seltsame Symptome bei ihr auftreten, hofft sie auf eine Schwangerschaft, doch Divya vermutet, dass etwas weitaus weniger Erfreuliches dahintersteckt. Nachdem Paige entdeckt hat, dass Russel einen wertvollen Teppich gestohlen hat, kann sie ihm nicht mehr vertrauen. Evan schlägt vor, Bob um Rat zu bitten. Emma wird zur Geburtstagsparty des Millionärssohns Cinco eingeladen, der anscheinend kein Kind von Traurigkeit ist. Jeremiah bittet Viviana endlich um ein Date und sie willigt ein, mit ihm ein Konzert zu besuchen. Dabei erzählt sie ihm, dass sie kurz vor der Abschiebung steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Ben Shenkman (Jeremiah Sacani) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Stephen Spinella (Russell Berger) Originaltitel: Royal Pains Regie: Jay Chandrasekhar Drehbuch: Carol Flint, Jon Sherman Kamera: Joe Collins Altersempfehlung: ab 12