RTL Passion 14:45 bis 15:40 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 9 Nicht ohne Dich GB 2012 Merken Jenny muss das Nonnatus House für kurze Zeit verlassen, denn ein unterbesetztes Krankenhaus braucht Unterstützung. Auch wenn der furchteinflößende Chirurg Mr. Tracey dort arbeitet, lässt sich die Hebamme auf den Job ein. In der Zwischenzeit kommt Jane im Armenviertel an. Sie möchte den Hebammen unter die Arme greifen. Cynthia trifft auf Meg und Mave Carter. Die Zwillinge sind sich sehr ähnlich. Nur eines unterscheidet sie: Die eine ist schwanger, die andere nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Jessica Raine (Jenny Lee) Pam Ferris (Schwester Evangelina) Helen George (Trixie Franklin) Laura Main (Schwester Bernadette) Judy Parfitt (Schwester Monica Joan) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Roger Goldby Drehbuch: Heidi Thomas, John Martin Johnson Kamera: James Aspinall Musik: Peter Salem Altersempfehlung: ab 12