RTL Passion 08:45 bis 09:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Chris gibt es Kraft, das Obdachlosenprojekt fortzusetzen. Ein Fabrikant hat erste Tiny Huts produzieren lassen und Chris kann sie an die Obdachlosen weitergeben. Leider stellt sich heraus, dass die Hütten mangelhaft sind und der Fabrikant sich uneinsichtig zeigt. Als Felix mitbekommt, dass Chris seine Wut und seinen Frust an dem Fabrikanten auslassen will, versucht er beruhigend auf ihn einzuwirken. Doch Chris stößt ihn harsch von sich, und Felix muss sich kurz darauf fragen, ob er Chris einfach seinem Schicksal überlassen sollte. Elena flieht aus der unangenehmen Situation mit Sanchez und kann nicht fassen, dass er sie einfach begrabscht hat. Ihr fehlt der Mut sich Gerner anzuvertrauen, da sie das Geschäft nicht platzen lassen will. Stattdessen fragt sie sich, ob sie es war, die dem Argentinier falsche Signale gesendet hat. Als Sanchez erneut zudringlich wird, kann Elena nicht anders und sie verpasst dem wichtigen Geschäftspartner vor Gerner eine schallende Ohrfeige. Alexander gelingt es nicht, Jonas' neuen Rollerkauf vor Maren geheim zu halten. Die macht Alexander Vorwürfe und sich ernsthafte Sorgen, dass Jonas sein Abitur aufs Spiel setzt. Alexander setzt sich für Jonas ein und so finden die drei einen Kompromiss, mit dem zunächst alle leben können. Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten