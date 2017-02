Kabel1 Doku 02:30 bis 03:15 Dokumentation Black Ops - Elitetruppen im Einsatz Geiseldrama in Lima GB 2014 16:9 HDTV Merken Eine Gruppe Terroristen stürmt eine Feier in der Unterkunft des japanischen Botschafters in Lima. Die 450 Geiseln müssen vier Monate in der Gewalt der Terroristen überstehen, bis Spezialeinheiten schließlich das Anwesen stürmen und die Menschen befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Ops: Operation

