Kabel1 Doku 21:55 bis 22:45 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Blind durch den Hagelsturm CDN 2006 16:9 HDTV Merken Nach nur wenigen Minuten in der Luft stürzt eine Maschine der TANS Peru mitten im Dschungel ab. Die Experten nehmen sich das Flugzeug-Wrack vor und suchen nach der Ursache für den Absturz. Sie können in kurzer Zeit ausschließen, dass es sich um einen Motorschaden handeln könnte. Nun müssen sie die letzten Minuten des Fluges rekonstruieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Paul Sun-Hyung Lee (Captain Park) Silver Kim (First Officer Song) Charmaine D. Lau (Flight Attendant) Simon Sinn (Engineer Nam) John Jarvis (Barry Small) Emi Yaguchi-Chow (Rika Matsuda) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Karl Jason Musik: Anthony Rozankovic