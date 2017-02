Kabel1 Doku 11:35 bis 12:25 Dokumentation Mysterien im Museum Ziegenhoden als Potenzmittel? USA 2010 16:9 HDTV Merken Don Wildman erfährt anhand eines Arztkittels mehr über die interessante Persönlichkeit seines Trägers. John R. Brinkley war praktizierender Arzt, ohne jemals Medizin studiert zu haben. Er gelang ihm erstaunlicherweise, die Hoden eines Ziegenbocks an einen Menschen zu transplantieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries at the Museum

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 308 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 14:50

Seit 127 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 10:30 bis 12:20

Seit 97 Min. Wiener Blut

Komödie

3sat 10:45 bis 12:30

Seit 82 Min.