Tele 5 03:12 bis 04:35 Horrorfilm Ba'al - Das Vermächtnis des Sturmgottes USA, CDN 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kurz, nachdem aus einem renommierten Archäologieinstitut eine antike Schatzkarte entwendet wurde, stößt ein unheilbar kranker Archäologieprofessor in der Arktis auf das erste von insgesamt vier laut Legende existierenden Amuletten des Sumerergottes Baal und löst damit den größten Wirbelsturm in der amerikanischen Geschichte aus. In der korrekten Annahme, dass der Alte auch noch die anderen Amulette bergen und damit den Weltuntergang lostreten wird, eilen ihm seine Assistenten und das FBI hinterher. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jeremy London (Dr. Lee Helm) Stefanie von Pfetten (Carol) Scott Hylands (Dr. Owen Stanford) David Lewis (Risko) Michael Kopsa (Kittrick) Elias Toufexis (McCulloch) Lexa Doig (Pena) Originaltitel: Ba'al Regie: Paul Ziller Drehbuch: Paul Ziller, Andrew Black Kamera: Mahlon Todd Williams Musik: Pinar Toprak Altersempfehlung: ab 12

