Phoenix 22:30 bis 23:45 Dokumentation Kein Asyl - Anne Franks gescheiterte Rettung USA 2015 Ein bisher unbekanntes Kapitel der Geschichte Anne Franks wurde erst jetzt entdeckt. Eher zufällig stieß ein Mitarbeiter des "Institute for Jewish Research" in New York auf dutzende Briefe Otto Franks. Der Vater von Anne hatte jahrelang verzweifelt versucht, Asyl in den USA zu erhalten, um sich und seine Familie aus den Fängen der Nationalsozialisten zu befreien. Die Korrespondenz zwischen Otto Frank und dem US-Außenministerium zeichnet ein erschütterndes Bild. Keine der Bitten um Asyl wurde erhört. Die von den Nazis verfolgten Juden konnten nirgendwohin. Die Franks wurden in ihrem Versteck aufgespürt und deportiert. Originaltitel: No Asylum - The untold chapter of Anne Frank's story