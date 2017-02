Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Küsten der Ostsee Polen D 2011 Live TV Merken Die Reise durch Polen startet am Frischen Haff. Hier trainiert die Vizeweltmeisterin im Freestyle-Kiten, Karolina Winkowska. Über ein Relikt aus den Zeiten der Industrialisierung, dem Oberländischen Kanal, führt die Helikopter- Route nach Danzig. Entlang der Küste über die Dünen von Leba und Ustka, geht es nach Rusowo und abschließend nach Stettin. Die Geschichte ist in Danzig allgegenwärtig. Auf der Werft nahm die Solidarnosc-Bewegung ihren Anfang: die Geburtsstunde des demokratischen Polens. Fotograf Michal Szlaga dokumentiert den Wandel seines Landes anhand einer Langzeitstudie der Werft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Küsten der Ostsee Regie: Nadja Frenz