Phoenix 10:00 bis 10:45 Dokumentation Bedrohtes Paradies - Afrika zwischen Wilderei und Artenschutz D 2017 Kaum ein Kontinent beherbergt noch so viele freilebende Wildtiere wie Afrika. Doch seit Jahrzehnten verkleinern sich die Populationen dramatisch. Der Kampf gegen Wilderer und professionelle Syndikate scheint aussichtlos: Korruption und mangelnde Strafverfolgung spielen den Jägern in die Hände. ZDF-Korrespondent Timm Kröger geht der Frage nach, wie Mensch und Tier es schaffen können, sich den Lebensraum zu teilen. Die Bevölkerung Afrikas wird sich in den kommenden Jahrzehnten drastisch erhöhen. Der Mensch-Tier-Konflikt verschärft die Situation der Wildtiere: Immer mehr Lebensraum für Menschen bedeutet weniger Lebensraum für wilde Tiere, die nur noch in den offiziellen Nationalparks werden leben können. Originaltitel: Bedrohtes Paradies - Afrika zwischen Wilderei und Artenschutz