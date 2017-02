Phoenix 05:45 bis 06:30 Dokumentation Auf den Spuren genialer Forscher Kampf um den heißen Draht D 2009 Live TV Merken In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts lässt sich der gebürtige Schotte Alexander Graham Bell in den USA die Erfindung des Telefons patentieren. Bells Urheberschaft, die bereits damals gerichtlich angefochten wurde, ist bis heute umstritten. Unumstritten ist, dass sie die Welt revolutioniert hat. Nun ist es möglich, direkt mit einem Menschen zu kommunizieren, der sich an einem entfernten Ort befindet. Diese neue technische Errungenschaft macht Kommunikationsmittel von heute wie Internet und Mobiltelefon erst möglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder