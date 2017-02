SAT.1 Gold 03:00 bis 03:45 Krimiserie Diagnose: Mord Der Schlafwandler USA 1999 Merken Brian Mitchell wird auf der Straße niedergeschossen. Man bringt ihn in das Krankenhaus, wo zur selben Zeit Marks Bruder Stacy auftaucht, der als Hypochonder und Schlafwandler bekannt ist. Als in der Klinik ein Mord geschieht, verdächtigt man Stacy, die Tat begangen zu haben. Steves Kollegin Sandra findet inzwischen heraus, dass Brian an einem Investmentbetrug beteiligt war. Danach war er mit dem Geld verschwunden. Es sieht so aus, als seien seine Komplizen hinter ihm her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Jerry Van Dyke (Stacy) Shane Van Dyke (Alex) Joanna Cassidy (Madison Wesley) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Ron Satlof Drehbuch: Chris Abbott Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri

